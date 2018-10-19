Данилишин назвал условия стабилизации курса гривны

Это может произойти если не будет потрясений и перерасходов, а также если Украина получит следующий транша Международного валютного фонда. Такое мнение в пятницу, 19 октября, на своей страничке в Facebook высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, за предыдущие 12 месяцев наблюдалась ярко выраженная динамика курса гривны к доллару. Начиная с 10 июля национальная валюта стабильно ослабевала, а дважды - 27 августа и 24 сентября достигла уровня 28,3 гривен за доллар.

А сейчас, по состоянию на 16 октября гривна укрепилась хоть и незначительно - на 0,5%, - пояснил Данилишин.

При этом финансист назвал среди факторов, которые влияют на курс национальной валюты увеличение экспорта и импорта, а также перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по госдолгу.

В Министерстве финансов заверили, что в четвертом квартале Украина должна уплатить по внешнему долгу 17,25 миллиардов гривен или около 616 миллионов долларов и этот факт наиболее тревожный. Надеюсь, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования, - написал Данилишин, добавив, что подводя итоги можно говорить - первое - курсовые колебания гривны, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран.

Второе - думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь и его потенциал, вероятно, исчерпан.

Третье - считаю действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственно расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке, - подытожил глава совета НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 19 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2803,6647 грн;

100 евро - 3225,6162 грн.