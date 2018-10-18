12:58 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине сократился экспорт сахара

По результатам 2017-2018 маркетингового года украинские поставки сахара на внешний рынок сократились на 27 процентов.
В Украине сократился экспорт сахара

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укрсахар".

Всего за 2017-2018 маркетинговый год было отправлено 564 тысячи тонн сахара на внешние рынки. Но это количество все равно не дотягивает до среднего показателя прошлого года.

Крупнейшим экспортером сахара в этом году стали ООО "Радеховский сахар", который отгрузил 138,5 тыс. тонн на сумму $55,55 миллионов долларов. .Второе место в рейтинге заняли ООО "Сахарагропром", которые произвели 93 тысячи тонн сахара на сумму 40,65 миллионов долларов. Третья ступень закрепилось за ЗАО "Продовольственная компания "Подолье"- 80,4 тысячи тонн сахара на сумму почти 30 миллионов долларов.

По предварительным  оценкам "Укрсахара", экспортные поставки в 2018-2019 маркетингового года ожидаются на уровне прошлого года - около 500-600 тысяч тонн сахара. Отметим, что основными странами-импортерами украинского сахара являются Узбекистан, Турция и Азербайджан. Лидирующую позицию занимает Узбекистан, доля импорта которого составляет 62% от всех поставок. Еще 17% отгрузок приходится на Турцию и 8% на Азербайджан.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в январе-июне  2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.  Но далее показатели начали ухудшаться. 


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