14:32 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине резко упал экспорт шоколада

В Государственной Фискальной службе заявили, что в сентябре 2018 года сумма средств, вырученных от экспорта шоколада уменьшилась вдвое.

В Украине резко упал экспорт шоколада

Соответствующая информация появилась на сайте ГФС.

Наибольшим потребителем украинского шоколада оказался Казахстан, который импортировал товара на сумму более 2 миллиардов долларов. Но это не спасло украинский экспорт, ведь импорт шоколада в Украину составил почти 60 процентов, а это сумма в 17 миллионов гривен.

Отметим, что подобная негативная тенденция наблюдается уже давно. В частности, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года экспорт шоколада увеличился на 21,3 процента или на 20,816 миллионов долларов до 118,533 миллионов долларов, импорт - на 51,1 процента или на 28,416 миллионов долларов до 84,057 миллионов долларов.

К слову, в мире качество украинского шоколада оценивают довольно высоко - сразу три украинских бренда занимают места в рейтинге лучших и крупнейших кондитерских корпораций мира.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина занимала первенство в рейтинге экпортеров шоколада на рынки США.


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