В комитете назвали главную проблему госбюджета на 2019 год

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметил Белоцерковец, в следующем году представители украинского государства должны заплатить более 400 миллиардов гривен. В частности, это приблизительно 30% бюджета фактически на погашение долга, подчеркнул он.

"Как вы уже догадались, это большое количество денег, ведь основные выплаты как раз выпадают на 2019 год", - подытожил член комитета по вопросам бюджета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета вечером в среду, 17 октября, рекомендовал народным депутатам принять выводы и предложения к проекту бюджета-2019.

В Комитете также напомнили, что за месяц после регистрации законопроекта в парламенте поступило почти 2,2 тысячи правок. Если они будут принято правительству придется найти дополнительно еще 2,2 триллиона гривен. Это в два раза больше, чем Кабмин запланировал потратить в следующем году.