15:10 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В комитете назвали главную проблему госбюджета на 2019 год

Член комитета по вопросам бюджета, народный депутат Дмитрий Белоцерковец заявил, что основной проблемой бюджета Украины на 2019 год является необходимость выплаты 400 млрд гривен долга.

В комитете назвали главную проблему госбюджета на 2019 год

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметил Белоцерковец, в следующем году представители украинского государства должны заплатить более 400 миллиардов гривен. В частности, это приблизительно 30% бюджета фактически на погашение долга, подчеркнул он.

"Как вы уже догадались, это большое количество денег, ведь основные выплаты как раз выпадают на 2019 год", - подытожил член комитета по вопросам бюджета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета вечером в среду, 17 октября, рекомендовал народным депутатам принять выводы и предложения к проекту бюджета-2019.

В Комитете также напомнили, что за месяц после регистрации законопроекта в парламенте поступило почти 2,2 тысячи правок. Если они будут принято правительству придется найти дополнительно еще 2,2 триллиона гривен. Это в два раза больше, чем Кабмин запланировал потратить в следующем году.


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