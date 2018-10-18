Украина выбыла из бразильского судостроительного тендера

Об этом сообщает бразильское издание Naval Today.

Украина приняла участие в тендере в составе международного консорциума с участием госфирмы “Укринмаш”, а также французской Thalles и бразильской AMRJ, но в состав финалистов не вышла. Претендентами на победу могут стать четыре международных консорциума. Это, в частности:

- AGUAS AZUIS в составе бразильских ATECH Negуcios em Tecnologias S.A и Embraer SA, а также немецкой ThyssenKrupp Marine Systems GmbH;

- Damen Saab Tamandarй в составе европейских Damen и Saab и бразильской CONSUB Defesa e Tecnologia S.A;

- FLV в составе европейских Fincantieri, Leonardo и Vard;

- возглавляемый военно-морской группой Франции консорциум VILLEGAGNON.

По данным издания, финалисты тендера должны были быть названы бразильским заказчиком еще в августе, а спустя два месяца - победитель тендера. Сегодня предполагается, что победитель станет известен в декабре. Бразильская сторона не комментирует причины смещения сроков итогов конкурса.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Бразилии прошли выборы, где граждане выбирали нового президента, вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов.