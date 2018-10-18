14:10 18.10.2018 | Экономика | Новости
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Украина выбыла из бразильского судостроительного тендера

Украина не прошла в состав финалистов тедера  военно-морских сил Бразилии объемом около $1,8 миллиарда долларов на строительство суден водоизмещением 2700 тонн.

Украина выбыла из бразильского судостроительного тендера

Об этом сообщает бразильское издание Naval Today.

Украина приняла участие в тендере в составе международного консорциума с участием госфирмы “Укринмаш”, а также французской Thalles и бразильской AMRJ, но в состав финалистов не вышла. Претендентами на победу могут стать четыре международных консорциума. Это, в частности:

- AGUAS AZUIS в составе бразильских ATECH Negуcios em Tecnologias S.A и Embraer SA, а также немецкой ThyssenKrupp Marine Systems GmbH;                     

- Damen Saab Tamandarй в составе европейских Damen и Saab и бразильской CONSUB Defesa e Tecnologia S.A;                                                                               

- FLV в составе европейских Fincantieri, Leonardo и Vard; 

- возглавляемый военно-морской группой Франции консорциум VILLEGAGNON.

По данным издания, финалисты тендера должны были быть названы бразильским заказчиком еще в августе, а спустя два месяца - победитель тендера. Сегодня предполагается, что победитель станет известен в декабре. Бразильская сторона не комментирует причины смещения сроков итогов конкурса.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Бразилии прошли выборы, где граждане выбирали нового президента, вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов.


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