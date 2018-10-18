22:15 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада провалила закон о новой модели рынка ж/д перевозок

Верховная рада Украины в четверг, 18 октября, провалила в первом чтении законопроект №7316 "О железнодорожном транспорте Украины".

Рада провалила закон о новой модели рынка ж/д перевозок

При этом глава парламента Андрей Парубий провел ряд неудачных голосований, как за принятие проекта за основу, так и за направление его на доработку в комитет. Вместе с тем народные депутаты все же отклонили законопроект.

Его авторы, в частности, предлагали установить жесткое государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки, а также установить основы госрегулирования в сфере железнодорожного транспорта, определяет отношения с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Документ представлял новую модель рынка железнодорожных перевозок, аналогичную европейским железнодорожным системам. В связи с построением новой структуры взаимоотношений на железнодорожном транспорте в проекте акта закреплялись основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, права и обязанности пассажира, нормы по управлению объектами инфраструктуры, основные требования к подвижному составу и основы деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли еще на 12%. В УЗ сообщили, что это второй этап повышения цен, а первый состоялся весной этого года.


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