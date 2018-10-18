Правительство утвердило механизм разделения средств для политзаключенных

Об этом сообщается на сайте правительства.

Порядок определяет механизм использования средств по вопросам временно оккупированных территорий в государственном бюджете для украинских политзаключенных и их семей. Но из-за несоответствия положений Постановления приложении с Законом Украины «О государственном бюджете Украины» применить этот порядок в Украине не могли. Поэтому принятие этих изменений - один из решающих шагов на пути получения денег семьями мужчин, которые незаконно удерживаются оккупантами по политическим мотивам.

После принятия изменений можно начать процесс реализации средств. Эти средства вместе с семьями будут использовать для правовой и иной социальной помощи, интеграции и социализации украинских политзаключенных.

Следующий этап - собрать комиссию, которая уже практически утверждена. Она непосредственно будет определять адресатов и назначать им эти выплаты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с мая 2018 много пенсионеров, которые переселились из оккупированных территорий, не могут получить соцвыплаты.