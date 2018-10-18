04:03 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство утвердило механизм разделения средств для политзаключенных

17 октября 2018 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление  "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мероприятий по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и временно оккупированной территории Украины, а также поддержки указанных лиц и членов их семей".

Правительство утвердило механизм разделения средств для политзаключенных

Об этом сообщается на сайте правительства.

Порядок определяет механизм использования средств по вопросам временно оккупированных территорий в государственном бюджете для украинских политзаключенных и их семей. Но из-за несоответствия положений Постановления приложении с Законом Украины «О государственном бюджете Украины» применить этот порядок в Украине не могли. Поэтому принятие этих изменений - один из решающих шагов на пути получения денег семьями мужчин, которые незаконно удерживаются оккупантами по политическим мотивам.

После принятия изменений можно начать процесс реализации средств. Эти средства вместе с семьями будут использовать для правовой и иной социальной помощи, интеграции и социализации украинских политзаключенных.

Следующий этап - собрать комиссию, которая уже практически утверждена. Она непосредственно  будет определять адресатов и назначать им эти выплаты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с мая 2018 много пенсионеров, которые переселились из оккупированных территорий, не могут получить соцвыплаты.  


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