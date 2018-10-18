07:00 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 18 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны

100 долл - 2791,6894 грн;

100 евро - 3218,8179 грн.

При этом регулятор установил на 18 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1101.068112;

Серебро - 13.243341;

Платина - 755.736175;

Палладий - 972.942995.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2793,002 грн;

100 евро - 3236,2514 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.


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