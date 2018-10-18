11:59 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг немного вырос

В обменных пунктах Украины в четверг, 18 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на копейку.

Наличный доллар в четверг немного вырос

Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,06 гривен, а евро можно купить по 32,48 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 28,05, продажи 28,02 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,89, продажи - 28,06 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,35, продажи 32,20 - 33,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00, продажи - 32,48 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,22, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,88, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 17 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,05 гривен, а евро можно было купить по 32,55 гривен.


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