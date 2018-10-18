09:36 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Крупнейшее хранилище газа реконструируют

«Укртрансгаз» выделил 998 миллионов гривен для реконструкции крупнейшего в стране подземного газового хранилища.

Крупнейшее хранилище газа реконструируют

Информация об этом появилась на сайте "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" объявил в системе электронных торгов ProZorro тендер с ожидаемой стоимостью в 998 миллионов гривен на реконструкцию одного из цехов компрессорной станции "Бильче — Волица". Ожидается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы  до 31 декабря 2019 года. Заявки на участие в тендере можно подавать  до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.

Победитель тендера  сможет самостоятельно разработать проектную документацию, провести изыскательские работы и согласовать проектную документацию, а по завершении работ — совместно с заказчиком ввести объект в эксплуатацию. 

Стоит отметить, Бильче — Волыцко — Угерское — второе по величине в Европе и крупнейшее в Украине подземное хранилище газа. Оно вмещает 17 млрд кубических метров и предоставляет услуги хранения газа, в том числе в режиме таможенного склада, для иностранных и украинских заказчиков.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее "Укртрансгаз" сообщил, что Украина после завершения прошлого отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах.


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