00:30 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в пятницу может рассмотреть вопрос цены на газ для населения

В пятницу, 19 октября Кабинет министров Украины на заседании может принять решение по цене на газ для населения.

Кабмин в пятницу может рассмотреть вопрос цены на газ для населения

Это будет внеочередное заседание, - рассказал журналистам РБК-Украина источник в правительстве. По его мнению, в пятницу правительство примут новую цену на газ.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязательств для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что действие спецобязательств продлили до 18 октября 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что невыплата долгов грозит Украине дефолтом.


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