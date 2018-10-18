Кабмин в пятницу может рассмотреть вопрос цены на газ для населения

Это будет внеочередное заседание, - рассказал журналистам РБК-Украина источник в правительстве. По его мнению, в пятницу правительство примут новую цену на газ.

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязательств для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что действие спецобязательств продлили до 18 октября 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что невыплата долгов грозит Украине дефолтом.