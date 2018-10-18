10:32 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил начать восстановлении инфраструктуры Черниговской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 18 октября, подписал поручения по координации деятельности для восстановления инфраструктуры в Черниговской области.

Гройсман поручил начать восстановлении инфраструктуры Черниговской области

Речь, в частности, идет о населенных пунктах, которые пострадали в результате взрывов на военных складах. Как написал в своем Twitter глава правительства, профильные ведомства должны начать обеспечение социально-бытовых потребностей граждан, имущество которых было разрушено или повреждено.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 октября, согласно утвержденному плану, пиротехническими подразделениями ГосЧС продолжается очистка прилегающей к арсеналу Минобороны территории.

Как сообщал УРА-Информ, накануне главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что арсенал Минобороны у Ични могли взорвать при помощи мобильного телефона. По его словам, на сегодня уже есть доказательства диверсии на складе боеприпасов.


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