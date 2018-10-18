19:31 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Почему в Украине дорожает недвижимость?

Единого учета цены на недвижимость в Украине нет. Отдельно статистику ведут и специализированные сайты, и большие риэлторские компании. Но отчёт у всех одинаковый: цена на новостройки в Украине растёт. В эфире телеканала "Первый деловой" эту нформацию подтвердил председатель Совета экспертной Межотраслевой ассоциации Украины Анатолий Топал. 

Эксклюзив: Почему в Украине дорожает недвижимость?

"Цены на новостройки начали расти в гривне. Причин несколько. Прежде всего это подорожание энергоносителей, увеличение стоимости строительных работ и материалов, девальвация гривны … И также это так называемый "варшавский" или «польский синдром». Это когда застройщики вынуждены платить больше квалифицированным рабочим. Потому что, если они не дадут нормальную зарплату, то рабочие поедут в Польшу. К сожалению, такое происходит и это все давит на цену снизу. Поэтому застройщикам некуда деться", — подчеркнул А.Топал.


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