Эксклюзив: Почему в Украине дорожает недвижимость?

"Цены на новостройки начали расти в гривне. Причин несколько. Прежде всего это подорожание энергоносителей, увеличение стоимости строительных работ и материалов, девальвация гривны … И также это так называемый "варшавский" или «польский синдром». Это когда застройщики вынуждены платить больше квалифицированным рабочим. Потому что, если они не дадут нормальную зарплату, то рабочие поедут в Польшу. К сожалению, такое происходит и это все давит на цену снизу. Поэтому застройщикам некуда деться", — подчеркнул А.Топал.