Депутаты приняли за основу изменения в Бюджетный кодекс

Проект закона со второго раза поддержан 244 голосами. В пояснительной записке у документу, в частности, сказано, что проект закона разработан для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

Так, он устанавливает срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам - в течение 30 дней со дня вступления в силу закона о бюджете.

Планируется урегулировать вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Предлагается дополнить перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания населения во избежание ситуаций по приостановлению ее действия (в частности, приостановление осуществления оплаты за предоставление медуслуг населению).

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Законом дополняется перечень расходов, на которые за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам предоставляются льготы и жилищные субсидии населению. Отметим, что проектом дополняется и собственно перечень категорий населения, которым предоставляются льготы и субсидии за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, новой категорией "пострадавшие участники Революции Достоинства".

При этом проектом закона предлагается исключить расходы бюджета на детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей из перечня расходов на образование и включить такие расходы в перечень расходов на соцзащиту и соцобеспечение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин 17 сентября внес в парламент законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".