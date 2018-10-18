20:15 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты не захотели повышать акцизы на алкоголь и сигареты

Верховная рада Украины в четверг, 18 октября, провалила законопроект №9085 об изменениях в Налоговый кодекс Украины по ставкам некоторых налогов.

Депутаты не захотели повышать акцизы на алкоголь и сигареты

Документ голосовался несколько раз, но набрал достаточное количество голосов. В связи с чем глава парламента Андрей Парубий был вынужден объявил, что законопроект №9085 отклонен.

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту указано, что целью документа является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

В частности, проектом закона предлагается повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и продукты, которые содержат спирт.

Также предлагается повысить на 9% ставки акцизов на сигареты. В частности, ставки налога на 1000 штук сигарет вырастут 2071,01 гривен до 2257,4 гривен.

Кроме того, минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с табачных изделий увеличится также на 9% - с 2770,5 гривен до 3019,9 гривен за 1000 штук.

Повышение касается как сигарет с фильтром, так и сигарет без фильтра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали за основу проект госбюджета на 2019 год.


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