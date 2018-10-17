21:59 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Верховный суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

Большая палата Верховного суда Украины в среду, 17 октября, обязал органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами со статусом внутренних переселенцев.

Верховный суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

Как сказано в решении суда, в частности, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, который отказался выплачивать пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.

При этом отмечается, что рассмотрение дела о пенсии переселенцам Большая палата Верховного суда начала еще 4 сентября.

Напомним, в Украине количество переселенцев продолжает расти. По состоянию на 8 октября в Украине учтены 1 519 238 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, Большая палата Верховного суда Украины во вторник, 4 сентября, признала незаконным отказ выплачивать пенсии внутренне перемещенным лицам. Таким образом, суд отклонил апелляцию Пенсионного фонда.


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