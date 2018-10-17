Верховная Рада рассмотрит Кодекс о банкротстве

Соответствующее предложение опубликовано на сайте ВРУ и включено в повестку дня.

Данный законопроект №8060 запланирован первым на повестке дня. Всего к нему подано 1335 поправок народных депутатов.

Проект Кодекса должен урегулировать отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаютщихся в помощи со стороны государства.

Среди новаций кодекса стоит выделить упрощение доступа к процедурам, увеличение возможностей для санации и создание эффективных механизмов внесудебного урегулирования, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру, улучшение условий участия в процедурах банкротства кредиторов и повышения уровня защищенности их прав, значительное сокращение сроков рассмотрения дел.

К слову, проект включил наработки рабочей группы при Министерстве юстиции Украины по улучшению в Украине показателей в рейтинге Doing Business и улучшение законодательства по банкротству, которые согласованы с представителями Международного валютного фонда и профильной межведомственной Рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по экономической политике.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", обанкротившиеся банк задолжали НБУ 25 миллиардов гривен.