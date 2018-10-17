08:15 17.10.2018 | Экономика | Новости
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Венесуэла продавать доллар на валютном рынке больше не будет

Венесуэла отказалась от продажи доллара на валютном рынке.

Венесуэла продавать доллар на валютном рынке больше не будет

Такое решение было принято из-за санкций Соединенных Штатов Америки. Как заявил во вторник, 16 октября, вице-президент страны Тарек Эль-Айсами, ограничительные меры Вашингтона "блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы".

По его словам, теперь вместо доллара в стране теперь будут использовать евро, юани и другие конвертируемые валюты. Отмечается, что в планах правительства направить два миллиарда евро в экономику страны, чтобы у жителей страны была возможность импорта, - пояснил он, добавив, что санкции, наложенные США, оказали негативное влияние на частные секторы экономики, в том числе на сельское хозяйство и фармацевтику.

Напомним, Венесуэла переживает острый экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу года инфляция в стране достигнет 1 000 000%.

Как сообща УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил проведении в стране 20 августа деноминацию. Она была проведена в соотношении 100 000 боливаров к одному. При этом ранее планировалось "убрать" всего три нуля.


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