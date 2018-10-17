Венесуэла продавать доллар на валютном рынке больше не будет

Такое решение было принято из-за санкций Соединенных Штатов Америки. Как заявил во вторник, 16 октября, вице-президент страны Тарек Эль-Айсами, ограничительные меры Вашингтона "блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы".

По его словам, теперь вместо доллара в стране теперь будут использовать евро, юани и другие конвертируемые валюты. Отмечается, что в планах правительства направить два миллиарда евро в экономику страны, чтобы у жителей страны была возможность импорта, - пояснил он, добавив, что санкции, наложенные США, оказали негативное влияние на частные секторы экономики, в том числе на сельское хозяйство и фармацевтику.

Напомним, Венесуэла переживает острый экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу года инфляция в стране достигнет 1 000 000%.

Как сообща УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил проведении в стране 20 августа деноминацию. Она была проведена в соотношении 100 000 боливаров к одному. При этом ранее планировалось "убрать" всего три нуля.