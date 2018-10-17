09:54 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине увеличат расходы на военную технику

Правительство планирует довести расходы на модернизацию и закупку военной техники в государственном бюджете на 2019 год на сумму 17 миллиардов гривен.

В Украине увеличат расходы на военную технику

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

С целью повышения обороноспособности  армии, правительство стабильно увеличивает расходы на закупку и модернизацию военной техники. В проекте бюджета-2019 для Минобороны на финансирование соответствующей расходной статьи заложено почти 17 миллиардов гривен. При этом в Кабмине подчеркнули, что указанная сумма на 612,7 млн гривен превышает расходы, предусмотренные на аналогичную сферу в 2018 году.

К слову, ранее стало известно, что американский бизнес, связанный с военной индустрией, готов поставлять в Украину через минобороны США оборонное вооружение и услуги как на сухопутном, так и на морском направлениях. На данный момент, сотрудничество между странами в области безопасности и обороны сосредотачивается поставках средств для наземных операций, для действий сухопутных войск. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство будет усиливать меры безопасности на военных объектах, при этом больше всего внимания уделить складам боеприпасов. 


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