11:15 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине могут закрыть еще три банка

В Украине а ближайшее время могут закрыть еще три банка.

В Украине могут закрыть еще три банка

Под угрозу ликвидации попали Вернум банк, БМ Банк и Мистобанк. Их регулятивный капитал в октябре не дотягивал до минимально необходимых 200 миллионов гривен.

Таким образом было нарушено одно из ключевых требований Национально банка украины. Как сказано в отчете регулятора, опубликованного в среду утро, 17 октября, из 81 платежеспособного банка по состоянию на 1 октября текущего года хотя бы один норматив нарушали 26 учреждений.

В связи с чем, согласно действующих правил, НБУ имеет право отозвать лицензию, если финансовое учреждение уменьшило размер регулятивного капитала до 33% (1/3) от минимально допустимого.

Напомним, БМ Банк уже находится в процессе отказа от банковской лицензии по собственному решению. Значительно ниже критической отметки в 40% упал норматив текущей ликвидности в ВТБ банке (8,66%), который свидетельствует о низкой способности финучреждения выполнить обязательства перед кредиторами в течение месяца.

Как сообщал УРА-Информ, в сентября НБУ уже отмечал, что а Украине три банка имеют дефицит капитала. По состоянию на 1 сентября норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушили два банка, еще на 1 августа. Такие данные во вторник, 25 сентября, опубликовал Национальный банк Украины. По данным регулятора у "Мисто Банка" значение норматива упало до 4,15%, а у Банка "Кредит Днепр "- до 4,49%.


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