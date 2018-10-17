11:56 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина повысила статус в мировом рейтинге конкуретноспособности

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина поднялась на шесть пунктов в сравнении с 2017 годом и заняла 83 место.
Украина повысила статус в мировом рейтинге конкуретноспособности

Об этом сообщается в докладе по результатам Всемирного экономического форума.

Всего в рейтинг вошли 140 стран. При этом, согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина находится на 110 месте, по инфраструктуре – на 57 месте, по уровню адаптация технологий – 77 место. Макроэкономическая стабильность Украины на 131 месте, уровень здравоохранения – 94 место, уровень образования – 46 место, рынок товаров – 73 место. Рынок труда Украины оценен 66 местом, финансовая система – 117 место, объем рынка – 47 место, динамика бизнеса – 86 место, способность к инновациям – 58 место.

Первое место рейтинга занимают США. За ними следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Если обратить внимание на соседей Украины, то Польша находится на 37 месте, Венгрия – 48, Словакия – 41, Румыния – 52, Турция – 61, Молдова – 88. Россия заняла в рейтинге 43 место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом. Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Украина вошла в ТОП-50 стран по индексу человеческого капитала.


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