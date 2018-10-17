09:39 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стала известна реальная стоимость "Беби-боксов" в Украине

Кабинет министров Украины накануне принял решение при рождении ребенка давать украинским семьям "пакет малыша", в состав которого входит 25 предметов.

Стала известна реальная стоимость

Как рассказала замминистр соцполитики Украины Александра Чуркина, 23 регионы страны получили более 30 тысяч таких пакетов.

По словам директора управления ООН по обслуживанию проектов Андрей Буряковского, до конца 2018 года потребность в "беби-боксах" составляет 114 778 штук. А стоимость одного такого пакето оценивается в 3377 грн 80 коп.

Согласно подсчетам правительства, в бюджете фонда UNOPS есть сэкономленные средства - 179 млн грн, которые будут направлены на "пакеты малыша" в 2019 году.

Также в правительстве подчеркнули, что Минздрав не рекомендует включать в состав "пакета малыша" никаких медикаментов, поскольку их должен назначать врач, и отказаться от бутылочек и смесей для кормления.

Добавим, что в планах в "пакет малыша" добавить образовательные материалы, которые сейчас разрабатываются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", более 9 тысяч украинских рожениц уже получили так называемы "пакеты малыша" для ухода за ребенком в рамках инициативы Кабинета  Министров Украины. На получение “бэби-бокса” могут рассчитывать почти все родители.


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