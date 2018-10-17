Швейцария арестовала два миллиона долларов на счетах Курченко - ГПУ

Компетентные органы Швейцарской Конфедерации установили один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем полученные средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства. Об этом во вторник, 16 октября, сообщила Генеральная прокуратура Украины.

По данным ведомства счета арестованы по запросу ГПУ о международной правовой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении бизнесмена, владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" Сергея Курченко.