Президент подписал закон о ратификации финсоглашения с ЕИБ

Как написал в своем Twitter глава государства, он одобряет ратификацию финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги.

Он также напомнил, что октября Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №0186, а само соглашение было подписано 19 декабря 2016 года в городе Брюсселе с целью привлечения финансовых ресурсов в размере 150 млн евро для проекта "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка".

Напомним, документ, в частности предусматривает строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка, что позволит увеличить уровень пропускной способности направления, обеспечить энергосбережение при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 17 октября, подписал закон, согласно которому в Украине усиливается социальная защита детей журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.