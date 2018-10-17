Доход от продажи ОВГЗ составил более 1 млрд грн - ФОТО

Об сообщает пресс-служба Минфина.

Отметим, что Минфин продал долларовые ОВГЗ с погашением 15 октября 2020 года на сумму 25,26 долларов. На втором месте облигации с погашением 13 мая 2020 года на сумму 102,38 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности которых также составил 7,50%. На третьем месте облигации с погашением 30 января 2020 года на сумму 7,64 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50%.Также были проданы облигации с погашением 19 июня 2019 года на сумму 8,28 млн долларов. Средневзвешенный уровень доходности всех ставок составил 7,50%.

К слову, облигации внутреннего государственного займа выпускаются Министерством финансов Украины и являются одним из самых надежных ценных бумаг в стране. Погашение ОВГЗ гарантированно бюджетом и можно утверждать, что надежность их выше надежности депозита в любом коммерческом банке.Кроме максимальной надежности ОВГЗ в настоящее время имеют налогообложения для физических лиц. Согласно Налогового Кодекса Украины (НКУ) в общий налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются инвестиционный доход от операций, сумма доходов, полученных налогоплательщиком в виде процентов. Инвестиционная прибыль и проценты по ОВГЗ облагаются только военным сбором по ставке 1,5%

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале октября Минфин повысил ставку по долларовым и гривневым ОВГЗ.