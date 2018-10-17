09:32 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду планирует утвердить план реформирования отечественной науки

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 октября намерен утвердить план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы.

Кабмин в среду планирует утвердить план реформирования отечественной науки

Среди прочего министры утвердят ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год. Такие вопросы значатся в сегодняшней повестке дня, размещенной на сайте правительства.

Так, на заседании планируется утвердить технический регламент по упаковочным комплектам для хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Кроме того, правительство рассмотрит некоторые вопросы детско-юношеского военно-патриотического воспитания и некоторые вопросы государственного Ощадбанка.

Также будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана запланировано на часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман надеется, что Верховная рада Украины на этой неделе сможет начать рассматривать проект государственного бюджета на 2019 год. Документ будет обсуждаться в первом чтении. При этом народные депутаты уже подали более двух тысяч предложений.


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