21:32 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин пока оставил цену газа для населения на прежнем уровне

Кабинет министров Украины в среду, 17 октября, на заседании продлил действия специальных обязательств для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Кабмин пока оставил цену газа для населения на прежнем уровне

Как сказано в постановлении правительства, Кабинет министров Украины постановил внести в постановление правительства от 22 марта 2017 года № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 28 сентября 2018 № 781.

В частности, Кабмин продлил действия ПСО до 27 октября 2018 года.

В Кабмине также напомнили, что предыдущее решение действовало до 18 октября. Таким образом, такое решение продлевает на время переговоров с Международным валютным фондом который настаивает на повышении цен на газ для населения до уровня импортного паритета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Кабинет министров Украины принял решение о продлении спецобязательства Нафтогаза на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 29 августа.


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