Инфляционные ожидания бизнеса улучшились

Об этом сообщает НБУ, который провел опрос руководителей предприятий в 3-м квартале 2018 года,

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности.

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Тем не менее, одновременно бизнес отмечает низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей в случае неожиданного увеличения спроса. Предприятия продолжают ожидать рост объемов привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития через государственные и некоторые частные банки будет предоставлять долгосрочные доступные кредиты, не привязанные к курсу валют.