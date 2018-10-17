11:34 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205860:test

Инфляционные ожидания бизнеса улучшились

Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.

Инфляционные ожидания бизнеса улучшились

Об этом сообщает НБУ, который провел опрос руководителей предприятий в 3-м квартале 2018 года,

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности.

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Тем не менее, одновременно бизнес отмечает низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей в случае неожиданного увеличения спроса. Предприятия продолжают ожидать рост объемов привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития через государственные и некоторые частные банки будет предоставлять долгосрочные доступные кредиты, не привязанные к курсу валют.


Поделиться
Читайте также:
 
В Канаде легализировали марихуану Стала известна реальная стоимость "Беби-боксов" в Украине Сегодня международный день борьбы с бедностью Европу атакует банковский троян DanaBot
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив