Доллар в среду в обменниках потерял три копейки

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,05 гривен, а евро можно купить по 32,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 28,02, продажи 27,98 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,85, продажи - 28,05 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,40, продажи 32,30 - 33,32 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,08, продажи - 32,55 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,22, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,89, продажи 4,30 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 16 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,08 гривен, а евро можно было купить по 32,59 гривны.