12:56 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ДФС создаст специальный портал для международной торговли

В Государственной фискальной службе начался процесс доработки программного обеспечения, которое будет использоваться таможнями при таможенном оформлении товаров.

ДФС создаст специальный портал для международной торговли

Данная информация была опубликована на сайте ДФС.

В частности, после создания единого веб-портала субъекту внешнеэкономической деятельности не нужно будет подавать в таможню бумажные версии разрешительных документов с соответствующими штампами контролирующих органов, а следовательно, плательщики сэкономят на этом много времени. Таким образом, государственные органы смогут предоставлять документы в электронном виде веб-портал и это даст право таможне пропускать товары через таможенную границу Украины без дополнительных контрольных процедур.

Согласно закону, также сокращается количество контролирующих органов на границе и количество разрешительных документов, необходимых для таможенного контроля и таможенного оформления товаров. Дополнительно, отменяются санитарно-эпидемиологический и экологический контроль товаров при их перемещении через таможенную границу Украины, а при вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины, государственные виды контроля вообще проводиться не будут.

Для реализации всех нововведений ДФС предоставлено 6-месячный срок. За это время необходимо утвердить нормативно-технический документ - набор сведений для предоставления через единый государственный информационный веб-портал «Единое окно для международной торговли».

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине в четверг, 4 октября, вступил в силу закон №2530-VIII о введени "единого окна" на таможне.


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