10:36 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выросло производство соевого масла

За 2017-2018 сезон производство соевого масла осталось на рекордном уровне и составило 197,1 тыс. тонн против 159,2 тыс. тонн годом ранее.

В Украине выросло производство соевого масла

Об этом сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

В августе производство соевого масла крупными и средними предприятиями Украины составило 8,9 тыс. тонн, что на 32% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 10% относительно августа прошлого года. Кроме того, августовский показатель стал минимальным за последние четыре сезона, вследствие значительно сократившихся запасов сырья.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке сои и готовность многих переработчиков работать с этим сырьем, новый 2018/19 сезон в производстве соевого масла поднимет планку на новый уровень.

Также в стране продолжается уборка масличных культур, в том числе соевых бобов. Так, по сообщению Минагропрода Украины, по состоянию на 11 октября 2018 г. убранные площади сои 1171 тыс. га или 68% к плановым 1709,2 тыс. га.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лучше всего на экспорт из Украины идут зерно, жиры и масла


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