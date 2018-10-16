В Украине выросло производство соевого масла

Об этом сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

В августе производство соевого масла крупными и средними предприятиями Украины составило 8,9 тыс. тонн, что на 32% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 10% относительно августа прошлого года. Кроме того, августовский показатель стал минимальным за последние четыре сезона, вследствие значительно сократившихся запасов сырья.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке сои и готовность многих переработчиков работать с этим сырьем, новый 2018/19 сезон в производстве соевого масла поднимет планку на новый уровень.

Также в стране продолжается уборка масличных культур, в том числе соевых бобов. Так, по сообщению Минагропрода Украины, по состоянию на 11 октября 2018 г. убранные площади сои 1171 тыс. га или 68% к плановым 1709,2 тыс. га.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лучше всего на экспорт из Украины идут зерно, жиры и масла.