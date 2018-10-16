10:59 16.10.2018 | Экономика | Новости
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В США дефицит бюджета достиг рекорда за шесть лет

В текущем году дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки достиг рекордной за последние шесть лет отметки.

В США дефицит бюджета достиг рекорда за шесть лет

По состоянию на конец финансового года, который завершился 30 сентября, дефицит составил 779 миллиардов долларов, что на 113 миллиардов долларов, или 17%, больше, чем в 2017 году.

Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовало министерство финансов США. При этом, по данным ведомства, по отношению к ВВП дефицит увеличился на 0,4% - с 3,5% до 3,9% ВВП.

В частности, расходы федерального бюджета выросли на 3% - до 4,1 трлн долларов. Рост был обусловлен увеличением процентных платежей по госдолгу на 14%, а также затрат на соцобеспечение на 4% в связи со старением населения. Военные расходы выросли на 6%.

Вместе с тем наиболее существенно снизились затраты на образование - на 43% или на 48 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп обещал американцам "новое экономическое чудо". По его словам, если бы не было ураганов, то в прошлом году экономика выросла бы еще сильнее.


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