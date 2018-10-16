В США дефицит бюджета достиг рекорда за шесть лет

В текущем году дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки достиг рекордной за последние шесть лет отметки.
По состоянию на конец финансового года, который завершился 30 сентября, дефицит составил 779 миллиардов долларов, что на 113 миллиардов долларов, или 17%, больше, чем в 2017 году.
Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовало министерство финансов США. При этом, по данным ведомства, по отношению к ВВП дефицит увеличился на 0,4% - с 3,5% до 3,9% ВВП.
В частности, расходы федерального бюджета выросли на 3% - до 4,1 трлн долларов. Рост был обусловлен увеличением процентных платежей по госдолгу на 14%, а также затрат на соцобеспечение на 4% в связи со старением населения. Военные расходы выросли на 6%.
Вместе с тем наиболее существенно снизились затраты на образование - на 43% или на 48 миллиардов долларов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп обещал американцам "новое экономическое чудо". По его словам, если бы не было ураганов, то в прошлом году экономика выросла бы еще сильнее.