В США дефицит бюджета достиг рекорда за шесть лет

По состоянию на конец финансового года, который завершился 30 сентября, дефицит составил 779 миллиардов долларов, что на 113 миллиардов долларов, или 17%, больше, чем в 2017 году.

Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовало министерство финансов США. При этом, по данным ведомства, по отношению к ВВП дефицит увеличился на 0,4% - с 3,5% до 3,9% ВВП.

В частности, расходы федерального бюджета выросли на 3% - до 4,1 трлн долларов. Рост был обусловлен увеличением процентных платежей по госдолгу на 14%, а также затрат на соцобеспечение на 4% в связи со старением населения. Военные расходы выросли на 6%.

Вместе с тем наиболее существенно снизились затраты на образование - на 43% или на 48 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп обещал американцам "новое экономическое чудо". По его словам, если бы не было ураганов, то в прошлом году экономика выросла бы еще сильнее.