08:32 16.10.2018 | Экономика | Новости
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Ущерб от урагана "Майкл" составил десять миллиардов долларов

По последним данным ущерб, который принес ураган "Майкл" застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, составит до десять миллиардов долларов.

Ущерб от урагана

Такую оценку спрогнозировала в опубликованном в понедельник, 15 октября, обзоре консультационная компания AIR Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. По словам представителя компании, прогноз распространяется на территорию штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.

Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный расположенным на побережье жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям.

Напомним, по данным телекомпании CNN, число погибших в результате последствий "Майкла" в США достигло 18 человек и возрастет еще больше. В штате Флорида до 35 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщал УРА-Информ, 8 октября ураган " Майкл" достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.


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