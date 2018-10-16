11:35 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укртранснафта приобрела новую систему

ПАО "Укртранснафта" 20 сентября по результатам тендера заказало ООО "Алладин Системс" систему закупок за 3,99 млн. грн.

Укртранснафта приобрела новую систему

Информация о закупке появилась на сайте Прозорро.

Система позволит планировать закупки, создавать заявки на закупку, проводить онлайн-торги, выбирать поставщика, заключать контракты, формировать заказ на поставку и анализировать закупочный процесс. Она будет интегрирована с авторизованной в "Прозорро" электронной площадкой путем передачи информации о названии закупки, конкретное название закупки, наименование номенклатур, их количество, единицы измерения, ожидаемую стоимость, код ДК, информации о сроках обсуждения и сроки публикации, сроки поставки, контактные данные ответственного лица, проектов договоров и других документов, сопровождающих процедуры проведения торгов в соответствии с законодательством.

Отметим, что "Укртранснафта" принадлежит  "Нафтогазу", но не считается заказчиком по закону "О публичных закупках", потому что подпадает под исключение об осуществлении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязана проводить открытые торги в "Прозорро". При этом она все же проводит там большинство закупок путем аукциона.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в течение восьми месяцев 2018 года транспортировка нефти через территорию Украины в страны Европы снизилась на 10,4% (125 тысяч тонн) и составил менее 1 млн 80 тысяч тонн.


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