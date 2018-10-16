20:59 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Торговый дефицит Украины вырос

Внешний товарооборот Украины в январе-августе текущего года составлял 66825,1 миллионов долларов.

Торговый дефицит Украины вырос

Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовала Государственная служба статистики. По данным статистического ведомства, за первые восемь месяцев 2018 года экспорт товаров составил 30910,5 миллионов долларов, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом импорт за этот же период составил 35914,6 миллионов долларов, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Отрицательное сальдо составило 5004,1 миллионов долларов, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86.

Вместе с тем Национальный банк Украины накануне сообщил, что платежный баланс Украины в августе 2018 года сведен с профицитом на уровне 27 миллионов долларов. По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в августе уменьшился до 601 миллионов долларов благодаря сокращению дефицита торговли товарами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре текущего года в Украине сократилось количество безработных. По состоянию на 1 октября было официально зарегистрировано 287,1 тысяч безработных, что на 5,7 тысяч меньше, чем в августе. Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовала Государственная служба статистики. По данным статистического ведомства, средний размер пособия в сентябре составил 2510 гривен, а количество вакансий составило 97,0 тысяч. При этом нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 3,0.


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