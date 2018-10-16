Раскрытие финансовых преступлений принесли бюджету значительную сумму

Об этом сообщил первый заместитель Председателя главы ДФС Украины, Сергей Билан.

По его словам, около 90% поступлений в бюджет составляют добровольно уплаченные налоги и штрафы за их неуплату.

Благодаря эффективной работе следователей и количеству собранных доказательств, предприниматели все реже судятся с ГФС. Вместо этого они предпочитают оплачивать налоги до суда. По законченным уголовным производствам уже уплачено в бюджет более 1 млрд грн, а потому таких лиц суд освобождает от уголовной ответственности.

Чиновник также добавил, что в этом году шли расследования по 5,9 тыс. уголовных дел. В суды направлено на 11% больше уголовных производств, чем в 2017 году. Преимущество отдали групповым преступлениям. С января по сентябрь включительно в суды направили 30 подобных дел.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в ГФС планируют заплатить за реконструкцию пропускных пунктов на границе с Украиной.