21:32 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла за основу стратегию экологической политики до 2030 года

Верховная рада Украины во вторник, 16 октября, принял за основу в первом чтении законопроект №8328.

Рада приняла за основу стратегию экологической политики до 2030 года

Документ определяет основные принципы государственной экологической политики Украины на период до 2030 года. За это решение отдали свои голоса 234 народных депутатов.

При этом в пояснительной записке к документу, в частности, сказано, что сформировано видение состояния окружающей среды, которого Украина должна достичь в 2030 году. Опираясь на выводы достижимости целей и задач действующей Стратегии, включая финансовую состоятельность, предложено продлить срок действия Стратегии до 2030 года. Формулировка целей и стратегических задач происходило таким образом, чтобы они были направлены на ликвидацию причин негативных явлений, а не их последствий.

Сейчас цели Стратегии включают:

формирование в обществе экологических ценностей и принципов устойчивого потребления и производства, в которую входит 5 стратегических задач;

обеспечение устойчивого развития природно-ресурсного потенциала Украины, в которую входит 16 стратегических задач;

обеспечение интеграции экологической политики в процесс принятия решений по социально-экономическому развитию Украины, в которую входит 7 стратегических задач;

снижение экологических рисков для экосистем и здоровья населения до социально приемлемого уровня, в которую входит 11 стратегических задач;

совершенствование и развитие государственной системы природоохранного управления, в которую входит 12 стратегических задач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона №8328 "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" 26 апреля.


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