Омелян анонсировал строительство аэропорта в Днепре

Соответствующую информацию подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Политик утверждает, что за один строительный сезон 2019 года должно быть закончено строительство, а в 2020 полная эксплуатация объекта.

Проект государственно-приватного партнерства предусматривает, что частный инвестор возьмет обязательство построить новый терминал и запустить его с 2020 года.

Омелян утверждает, что ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода. Это более 1 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пассажиропоток международного аэропорта "Киев" (Жуляны) увеличился больше, чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увелечение терминала позволит улучшить резульат.