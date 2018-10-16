08:29 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян анонсировал строительство аэропорта в Днепре

Министерство инфраструктуры Украины поддержало предусмотренные бюджетом на 2019 год выделенные средства на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Днепропетровск".

Омелян анонсировал строительство аэропорта в Днепре

Соответствующую информацию подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Политик утверждает, что за один строительный сезон 2019 года должно быть закончено строительство, а в 2020 полная эксплуатация объекта.

Проект государственно-приватного партнерства предусматривает, что частный инвестор возьмет обязательство построить новый терминал и запустить его с 2020 года.

Омелян утверждает, что ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода. Это более 1 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пассажиропоток международного аэропорта "Киев" (Жуляны) увеличился больше, чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увелечение терминала позволит улучшить резульат.


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