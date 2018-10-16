07:00 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник установил курс на уровне 27,92 гривен за доллар

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 16 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник установил курс на уровне 27,92 гривен за доллар

100 долл - 2792,8166 грн;

100 евро - 3232,4059 грн.

При этом регулятор установил на 16 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1080.657406;

Серебро - 12.933505;

Платина - 737.772944;

Палладий - 967.202319.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2798,4519 грн;

100 евро - 3239,2081 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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