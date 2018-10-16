Наличный доллар во вторник набрал три копейки

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,08 гривен, а евро можно купить по 32,59 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 28,05, продажи 27,97 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,87, продажи - 28,08 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 32,38, продажи 32,39 - 33,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,12, продажи - 32,59 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,22, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,89, продажи 4,29 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 16 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2792,8166 грн;

100 евро - 3232,4059 грн.