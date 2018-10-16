На украинских АЗС цены на бензин начали снижаться

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,99 грн/л, А-95 — до 34,99 грн/л, А-95+ — до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л.

В то же время, "Овис", Marshal, ZOG, "Катрал" и "Азовнефтепродукт" повысили стоимость на дизельное топливо на 0,4–1 грн/л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 16 октября снизилась на 12–13 коп/л, дизельного топлива выросла на 2 коп/л.

По прогнозу директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизится на 1 грн/л. Вместе с тем эксперт отметил, что рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть.

Рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила.