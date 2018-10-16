Китай запустит новые проекты по энергетике в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Одним из масштабных проектов является строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. Строительство солнечной электростанции разрабатывают компании «ДТЭК» и China Machinery Engineering Corporation.

Кроме того, стороны проводят переговоры о строительстве в Херсонской области ветроэлектростанции мощностью 250 МВт. Объем инвестиций этого проекта составляет $ 450 млн. За реализацию отвечают компании NBT, Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd. и PowerChina Fujian Engineering. На данный момент известно, что в энергетику Херсонщины Китай планирует инвестировать более 500 миллионов евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", две новые фотогальванические электростанции планируют открыть в Благовещенском и Новоукраинском районах Кировоградской области к концу следующего года.