09:23 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Китай запустит новые проекты по энергетике в Украине

Китайские компании намерены ввести новые проекты в Украине, которые будут касаться возобновляемой энергетики и переработки мусора.

Китай запустит новые проекты по энергетике в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Одним из масштабных проектов является строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. Строительство солнечной электростанции разрабатывают компании «ДТЭК» и China Machinery Engineering Corporation.

Кроме того, стороны проводят переговоры о строительстве в Херсонской области ветроэлектростанции мощностью 250 МВт. Объем инвестиций этого проекта составляет $ 450 млн. За реализацию отвечают компании NBT, Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd. и PowerChina Fujian Engineering. На данный момент известно, что в энергетику Херсонщины Китай планирует инвестировать более 500 миллионов евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", две новые фотогальванические электростанции планируют открыть в Благовещенском и Новоукраинском районах Кировоградской области к концу следующего года.


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