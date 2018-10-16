Кабмин будет проверять получателей субсидий

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Как отмечается, 11 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса, которые дают Министерству финансов Украины право получать информацию, содержащую персональные данные.

В связи с чем ведомство будет в полной мере выполнять его решения, однако это решение не влияет на процесс верификации, поскольку во время этого процесса данные о получателей государственных пособий деперсонифицируются.

Информация, которую Минфин анализирует и сравнивает, происходит из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных. При этом Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан, - заверили в министерстве.

При этом исполняющая обязанности главы ведомства Оксана Маркарова заявила, что верификация госвыплат направлена на то, чтобы помощь получать помощь именно те, кому она нужна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен, - пояснил он.