13:39 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Индонезия выдвинула новые требования к украинскому зерну

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила письмо от фитосаниторной службы Индонезии с новыми требованиями к экспорту зерна.

Индонезия выдвинула новые требования к украинскому зерну

Об этом сообщаеет пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

Отныне хлебные грузы должны проходить обработку при температуре 70-80 ° по Цельсию. В ассоциации считают, что такое требование является дискриминационным по отношению к отечественному зерну. Поэтому его можно рассматривать как новый нетарифный барьер.

В частности, невыполнимость этого требования связана с тем, что в Украине нет такого оборудования. И, конечно же, вызывают сомнения качественные показатели пшеницы после такой обработки.

По словам президента ассоциации, такой шаг приведет к уменьшению количества экспортеров, ведь некоторые компании не смогут выполнить это требование. Упадет уровень конкуренции на рынке, вырастет цена.

Он также добавил, что УЗА уже обратилась за разъяснениями к украинской Госпродслужбе и фитосанитарной службе Индонезии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинское зерно в тройке лидеров продуктов, которые экспортирует Украина.


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