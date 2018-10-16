Государственный бюджет вырос благодаря социальный взносам

Соответствующую информацию сообщает пресс-служба ДФС.

Отметим, что с начала января до конца сентября госбюджет Украины вырос вдвое, благодаря обеспеченному поступлению от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Этот показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 26,8%, или на 34,7 млрд гривен.

Только за скентябрь 2018 года обеспечено поступление в размере 18,7 млрд грн ЕСВ, на 23%, или на 3,5 млрд грн превышает показатель предыдущего периода.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", граждане Украины, которые белее двух месяцев находятся за границей и не платят налоги в Украине, будут лишены права на субсидию. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, если человек находится за границей более двух месяцев и отказывается выплачивать единый социальный взнос, тогда его семья лишается субсидии.