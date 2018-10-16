ГФС заплатит за реконструкцию пунктов пропуска

Об этом сообщается на сайте ГФС.

В частности, ООО "Черкасимиськбуд" реконструирует международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Лужанка" на границе с Венгрией за 94,7 млн грн. А ООО "Элитстрой-1" дали 79,64 млн грн на реконструкцию существующих и строительство новых объектов инфраструктуры пункта пропуска "Ужгород" в пассажирском направлении и на обустройство стыка дорог этого пункта со словацкой стороной.

Закупки провели по переговорной процедуре с нулевой формальной экономией, поскольку открытые торги году уже дважды отменяли из-за нехватки участников.

К слову, в феврале ЕС закрыл проект модернизации границы с Украиной из-за задержки его воплощения украинской стороной. Тогда ГФС заявила, что эта информация якобы некорректна, и пообещала, что она готова завершить все проекты в 2018 году. В ответе ГФС в частности упоминалась и программа "Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2007-2013", которая предусматривала реконструкцию пунктов пропуска "Ужгород" и "Лужанка".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на ГФС обрушился ряд кибератак.