Эстония планирует до 2026 года обустроить границу с Россией

До 2020 года будут завершены проектировочные и подготовительные работы, а само же строительство будет разделено на сектора и участки. Всего планируется выделить три сектора, которые охватят реку Нарва, озера и сухопутные участки.

Об этом в понедельник, 15 октября на запрос депутатов Рийгикогу сообщил премьер-министр этой балтийской республики Юри Ратас.

По его словам, на суше строительство не будет вестись сразу по всей длине в 136 километров. Оно будет вестись по участкам с тем, чтобы на примере одного участка можно было учиться обустраивать последующие, - пояснил глава правительства, добавив, что это обойдется стране в 250 миллионов евро.

Еще 70 миллмионов будут направлены на уход за инфраструктурой во время строительства. При этом эстонский премьер не исключил, что часть этих средств будет выделена ЕС, поскольку это также является внешней границей Евросоюза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД республики Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с РФ самой современной в ЕС.