14:09 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Чтобы предприятия приобщались к эко-трансформации, нужно предоставлять льготы", — эколог Инна Холина

Экологическая репутация бизнеса — вопрос, которому отечественные предприятия должны уделять немало внимания. ЭКОтрансформация 2018 – этот проект впервые в Украине проводит команда "Экология предприятия". Он состоит в том, чтобы лучшие достижения украинского бизнеса направить на решение острых экологических проблем. 

Эксклюзив:

Начальник управления охраны окружающей среды комбината "Запорожсталь" Инна Холина убеждена, что для того, чтобы отечественные предприятия охотнее модернизировали свои производства и отвечали экологическим нормам, необходима поддержка со стороны государства. Об этом она заявила в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Чтобы предприятия привлекались к эко трансформации, надо предоставлять льготные зеленые кредиты так, как это делается в ЕС. Можно возвращать экологический налог на выполнение природоохранных мероприятий. Это поможет предприятия в сложных экономических условиях выполнять свои обязательства", — И.Холина


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