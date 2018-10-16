Эксклюзив: "Чтобы предприятия приобщались к эко-трансформации, нужно предоставлять льготы", — эколог Инна Холина

Начальник управления охраны окружающей среды комбината "Запорожсталь" Инна Холина убеждена, что для того, чтобы отечественные предприятия охотнее модернизировали свои производства и отвечали экологическим нормам, необходима поддержка со стороны государства. Об этом она заявила в эфире телеканала "Первый деловой".

"Чтобы предприятия привлекались к эко трансформации, надо предоставлять льготные зеленые кредиты так, как это делается в ЕС. Можно возвращать экологический налог на выполнение природоохранных мероприятий. Это поможет предприятия в сложных экономических условиях выполнять свои обязательства", — И.Холина