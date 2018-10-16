ЕБРР планирует запустить в Украине программу по биоэнергетике

Банк намерен профинансировать около 10-15 проектов на общую сумму в 70-80 миллионов евро. Как сообщил во вторник, 16 октября, ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР по Украине, Польше и Кавказу Сергей Масличенко во время 10-го Международного форума по устойчивой энергетики SEF-2018, поскольку сейчас солнечная и ветровая энергетика развиваются нормально, внимание будет сконцентрировано, прежде всего, на биоэнергетике.

Вместе с тем Масличенко уточнил, что программа будет финансироваться совместно с Глобальным экологическим фондом, а также Фондом чистых технологий.

Представитель банка также заверил, что в настоящее время проект находится на предварительной стадии рассмотрения

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Масличенко заявил, что ЕБРР рассчитывает организовать в ближайшие четыре года финансирование до 20 биоэнергетических проектов в Украине.