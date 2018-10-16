10:15 16.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты на этой неделе начнут рассматривать проект бюджета в первом чтении, - Гройсман

Верховная рада Украины на этой неделе может начать рассматривать проект государственного бюджета на 2019 год.

Депутаты на этой неделе начнут рассматривать проект бюджета в первом чтении, - Гройсман

Документ будут обсуждаться в первом чтении. При этом народные депутаты уже подали более двух тысяч предложений. Об этом во вторник утром, 16 октября, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что документ необходимо принять. Он сбалансированный и реалистичный бюджет и позволит профинансировать приоритетные сферы, - напомнил глава правительства.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о государственном бюджете на 2019 год на заседании до 20 октября.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман уверен, что проект госбюджета Украины на 2019 год сбалансирован и абсолютно реален. В него заложены основы для экономического роста, - отметил на своей страничке в Facebook премьер, добавив, что это значит больше работы для украинцев, более высокие зарплаты и справедливые пенсии.


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